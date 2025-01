Iltempo.it - “Volevano creare una grana all'Italia”. Chi incastra Bocchino dopo la bufera Almasri

Leggi su Iltempo.it

“Hanno aspettato che arrivasse inperunaall'”: Italointerviene sul caso Osama, il generale libico accusato di crimini contro l'umanità e scarceratol'arresto a Torino. Una strana attesa della Corte Internazionale Penale che non sarebbe intervenuta durante gli spostamenti dell'uomo in altri paesi europei. È questo il sospetto diche, ospite di Corrado Formigli e del suo Piazza Pulita, analizza la vicenda partendo dall'arresto del generale libico: “Il ministro degli interni, preso atto che era stato arrestato giuridicamente per errore in, ha preso e lo ha immediatamente espulso quale soggetto pericoloso – spiega il direttore de Il secolo d'– Il ministro Piantedosi ha fatto benissimo il suo mestiere di tutore dell'ordine pubblico nazionale, evitando che soggiornasse inun soggetto pericoloso”.