video sintesi di 1 ora dei Funerali di Papa Francesco, celebrati in piazza San Pietro nella mattinata di sabato 26 aprile dal cardinale Giovanni Battista Re davanti ai potenti del mondo, da Trump alla MeloniVi presentiamo la nostra video sintesi di 1 ora dei Funerali di Papa Francesco, celebrati in piazza San Pietro nella mattinata di sabato 26 aprile.Ad officiare la messa esequiale il cardinal Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio. Presenti, oltre ai 250.000 fedeli che sin dalla mattina presto hanno affollato la piazza e le vie adiacenti, anche i governanti di tutto il mondo, dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a quello ucraino Volodymyr Zelensky, e poi da Emmanuel Macron a Ursula Von der Leyen, dal principe William a Javier Milei, fino agli italiani con in testa la premier Giorgia Meloni e il presidente della repubblica Sergio Mattarella, insieme a Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, Antonio Tajani e Matteo Salvini. .com - Funerali Papa Francesco, video sintesi di 1 ora della celebrazione in piazza San Pietro davanti a Trump, Zelensky e Meloni Leggi su .com La nostradi 1 ora deidi, celebrati inSannella mattinata di sabato 26 aprile dal cardinale Giovanni Battista Reai potenti del mondo, daallaVi presentiamo la nostradi 1 ora deidi, celebrati inSannella mattinata di sabato 26 aprile.Ad officiare la messa esequiale il cardinal Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio. Presenti, oltre ai 250.000 fedeli che sin dalla mattina presto hanno affollato lae le vie adiacenti, anche i governanti di tutto il mondo, dal presidente degli Stati Uniti Donalda quello ucraino Volodymyr, e poi da Emmanuel Macron a Ursula Von der Leyen, dal principe William a Javier Milei, fino agli italiani con in testa la premier Giorgiae il presidenterepubblica Sergio Mattarella, insieme a Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, Antonio Tajani e Matteo Salvini.

