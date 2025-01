Ilfattoquotidiano.it - Tesla Model Y, ecco il restyling. L’edizione di lancio costa circa 61 mila euro, prime consegne a marzo

ha presentato la nuovaY, la berlina elettrica che ha debuttato cinque anni fa ed è col tempo diventata la best seller mondiale per il marchio di Elon Musk. Costruita in tre gigafactory di tre continenti diversi (America,pa e Cina), si presenta ora con unin edizione limitata Launch Series nella variante a trazione integrale Long Range. Si tratta di una vettura lunga 4,78 metri e che ha subito diversi ritocchi a livello estetico (soprattutto al frontale) e aerodinamico. Per quanto riguarda l’autonomia, secondo quanto dichiarato dal costruttore si attesta sui 568 chilometri nel ciclo WLTP, mentre riguardo alle prestazioni vanno segnalati lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 4,3 secondi, e la velocità massima di oltre 200 orari. Ricca e allo stato dell’arte, infine, la dotazione interna, tra high-tech e infotainment di ultima generazione con schermi touch.