Sostenibilità dalla bioeconomia all’ambiente | l’Ue finanzia 91 progetti con 500 milioni

Leggi su Ildenaro.it

Sono 91 i nuoviti daltramite il programma quadro Horizon Europe per la ricerca e l’innovazione, nell’ambito del Cluster 6 “Cibo,, risorse naturali, agricoltura e ambiente”. Lavoreranno per realizzare gli impegni delineati nel Green Deal del. Vale a dire, aiutare a frenare il degrado ambientale, invertire il declino della biodiversità, gestire meglio le risorse naturali garantendo al contempo la sicurezza alimentare e idrica. Ihanno firmato i loro Grant Agreement con la Commissione Europea. Alcuni di loro hanno già iniziato la loro ricerca mentre altri inizieranno a breve. Nel settore dei servizi per la biodiversità e gli ecosistemi, in particolare, si prevede che iaiutino a gestire le reti di aree protette e a migliorare lo stato delle specie e degli habitat, con un’attenzione particolare agli impollinatori.