Sinner, avanti tutta! Travolto Shelton, è in finale agli Australian Open

Jannikgiocherà ladeglidomenica mattina contro Aleksandr Zverev. La terza in carriera in un torneo dello Slam, la seconda di fila a Melbourne dove è entrato da campione in carica e ha attraversato il torneo superando i rari momenti di difficoltà e crescendo di condizione. Un robot con in mano una racchetta da tennis, spesso ingiocabile per gli avversari perché superiore di talento e di testa. Lo è stato anche per Benin una semiin cui il bombardiere made in Usa ha sperato per qualche minuto di poter inserire un granello di sabbia nell'ingranaggio quasi perfetto del numero uno al mondo.E' accaduto alla fine del primo set: breaknell'11° gioco con servizio per chiudere subito dopo e due set point a disposizione.non si è scomposto ed è risalito dalla buca, dominando poi il tie break successivo (chiuso 7-2) e scivolando rapidamente verso la vittoria.