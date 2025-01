Sport.quotidiano.net - Serie A, 22° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 24 gennaio 2025 - Archiviati gli impegni europei, è di nuovo tempo diA. Il massimo campionato è giunto alla 22esima, che verrà inaugurata dallo scontro fra Torino e Cagliari, unica gara in programma venerdì. Il menù del sabato si aprirà con il derby lombardo fra Como e Atalanta. Il piatto principale è ovviamente la sfida fra Napoli e Juventus. Il Bologna va in trasferta ad Empoli, poi il lunch match domenicale vedrà protagoniste Milan e Parma. Trasferte sia per Inter che per Roma, impegnate rispettivamente a Udine e Lecce. Fari puntati la sera su Lazio-Fiorentina, scontro diretto in chiave Champions. Infine, di lunedì occhio a due partite importanti in ottica salvezza come Venezia-Verona e Genoa-Monza. Il programma dellevederle Torino-Cagliari: venerdì 24 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Como-Atalanta: sabato 25 gennaio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Napoli-Juventus: sabato 25 gennaio, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Empoli-Bologna: sabato 25 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Milan-Parma: domenica 26 gennaio, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Udinese-Roma: domenica 26 gennaio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Lecce-Inter: domenica 26 gennaio, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Lazio-Fiorentina: domenica 26 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Venezia-Verona: lunedì 27 gennaio, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Genoa-Monza: lunedì 27 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now LeTorino-Cagliari Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Masina; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams.