Scherma | otto azzurre al tabellone principale del Grand Prix di spada a Doha quattro sciabolatori avanzano a Plovdiv

Ildidiinizia positivamente per l’Italia. Sono infattilequalificate alfemminile del torneo di categoria più prestigiosa tra gli appuntamenti iridati della. Domenica in terra qatariota ritroveremo in pedana, come ammesse di diritto, le olimpioniche Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, e in più anche Federica Isola.Dopo una fase a gironi impeccabile, poi, si è subito aggiunta Lucrezia Paulis. Con le vittorie in serie nei turni preliminari a eliminazione diretta, infine, hanno staccato il pass anche Roberta Marzani, Alessandra Bozza e Sara Maria Kowalczyk, che per avanzare ha dovuto estromettere però nel match decisivo la compagna di nazionale Carola Maccagno per 15-14. All’ultimo assalto è uscita di scena anche Gaia Caforio, stop già alda 128 per Alice Clerici, infine è stata già eliminata ai gironi Gaia Traditi.