Renato Veiga, solo un tappabuchi?

Che la Juventus avesse urgente bisogno di rinforzi era chiaro a tutti da qualche mese e così, dopo Alberto Costa e Kolo Muani, è arrivato anchedal Chelsea, in prestito oneroso senza alcun obbligo di riscatto.è un 2003 ed è figlio d’arte, visto che suo padre Nelson è stato anch’egli un difensore e ha vestito per 15 volte la maglia della Nazionale di Capo Verde. Cresciuto nelle giovanili dello Sporting CP, in realtà con la prima squadra dei Leões non ha mai esordito: si è fermato a qualche apparizione con la seconda squadra in terza divisione, sufficiente comunque a suscitare l’interesse dell’Augsburg, che lo ha preso in prestito per la seconda parte della stagione 2022/23. In Bundesligaha iniziato ad accumulare minuti e si è diviso tra la posizione di centrale e quella di terzino sinistro.