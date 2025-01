Ilrestodelcarlino.it - Maxi multa al ristorante e cibo sequestrato

Un bar-della zona industriale di Tolentino è finito sotto la lente dei Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Ancona. E ha preso unada 3.500 euro. L’altro ieri, nel corso dei controlli alle attività di produzione e somministrazione di alimenti, i carabinieri, coordinati dal capitano Alfredo Russo, hanno proceduto all’ispezione igienico sanitaria del locale, italiano, che si trova nell’immediata periferia della città. L’attività ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 70 chili di alimenti surgelati, fra i quali carne, pesce, crostacei, ortaggi e dolci privi di qualsiasi dato utile alla loro rintracciabilità. I prodotti sono stati trovati dentro due congelatori riposti nei locali del pubblico esercizio. "In generale in questo periodo una grande attenzione è posta alla carne, in particolare quella di maiale e cinghiale – spiegano le forze dell’ordine – per via della Psa, peste suina africana: non è trasmissibile all’uomo, ma è una malattia virale contagiosa che uccide suini e cinghiali".