Mantova-Sampdoria | le probabili formazioni

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre separate da sei punti in classifica in favore dei lombardi tornati in zona play-off, mentre i blucerchiati sono ad un passo dal baratro.si giocherà sabato 25 gennaio alle ore 17.15 presso lo stadio Martelli.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREBattendo il Cittadella in trasferta, i lombardi hanno ottenuto il primo successo esterno dopo 12 turni lontano da casa. La squadra di Possanzini ha ora 27 punti, cosa che consente di allontanare la zona pericolosa e avvicinarsi all’ottavo posto.Notta fonda, invece, per i blucerchiati, che non ne vogliono sapere di rialzarsi dopo aver cambiato già tre allenatori. L’ultima sconfitta casalinga subita per mano del Cesena è il nono ko stagionale per la squadra di Semplici che non vince da 12 turni.