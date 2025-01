Lanazione.it - L’ex Scalo Merci tutto pedonale. Così la nuova cerniera in centro. Autobus, si trasferisce il terminal

Un’area verde, ma anche una biblioteca con un auditorium e poi ancora attività comali come un bar e un ristorante, ma non solo, ilper la riqualificazione di un luogo ad oggi inutilizzato trasformandolo in un’area per l’incontro e la socializzazione. Ecco, in estrema sintesi, i contenuti della variante al piano strutturale e al piano operativo necessaria alla formazione del piano attuativo relativo al. Un atto dovuto, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale, che ha offerto l’occasione per approfondire il progetto destinato a rigenerare lo spazio definito "terzo luogo", e trasformare l’area in un quartiere moderno e funzionale, caratterizzato principalmente dall’edificio denominato "New Public Library”. "Il terzo luogo rappresenta quello spazio dove si trascorre del tempo fuori dal lavoro, dalla propria abitazione, da scuola - ha spiegato il sindaco Ghinelli - uno spazio per la socialità, il divertimento, sviluppare passione.