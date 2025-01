Lanotiziagiornale.it - Largo alle Lobby, stop alle Ong: ecco la linea di Conservatori e Popolari

Non sono mai state amate dai. Le organizzazioni non governative rappresentano da sempre un bersaglio facile: troppo libere, troppo critiche, troppo ingombranti per chi vorrebbe un’Europa modellata sui propri interessi. Oggi il mirino si stringe. Al Parlamento europeo, il Partito Popolare Europeo (Ppe) e ie Riformisti Europei (Ecr) stanno chiedendo a gran voce maggiore trasparenza sui finanziamenti che le Ong ricevono dall’Unione europea. La narrativa è quella di sempre: salvaguardare i soldi dei contribuenti. Ma tra le righe si intravede una strategia più ampia per ridurre al silenzio una parte della società civile che ancora osa mettere in discussione il potere.L’attaccoOng ambientali“Le Ong svolgono un ruolo importante nel processo legislativo europeo, ma serve più controllo su come vengono utilizzati i fondi”, ha dichiarato Manfred Weber, leader del Ppe.