La decarbonizzazione del settore automobilistico deve essere guidata dal mercato

Affrontare la crisi delcon flessibilità: l’Unione europea dovrebbe consentire una maggiore apertura tecnologica e unadalall’interno degli standard di emissioni di CO2 per conciliare una solida competitività con obiettivi climatici ambiziosi. Questo è il risultato di uno studio del Centre for European Policy (Cep) commissionato dall’Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea).Secondo i ricercatori del Cep, l’industria automobilistica europea è sotto pressione su due fronti. Da un lato, a causa della mancanza di domanda, non è ancora in grado di vendere un numero sufficiente di veicoli elettrificati in Europa per rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. Dall’altro, rischia di perdere i mercati internazionali per i veicoli a combustione e ibridi efficienti a favore dei concorrenti globali.