Kelly Juve, il Newcastle fissa le sue richieste: si chiude a queste cifre. C'è una sensazione sull'affare: cosa filtra

di RedazionentusNews24, ille sueper cedere il difensore inglese. Si può fare a: qual è laC’è sempre Lloydtra gli obiettivi del calciomercatoper la difesa, come ricorda l’edizione odierna di Tuttosport. Si cerca un’intesa su un prestito con obbligo condizionato, magari alla qualificazione Champions o a un certo numero di presenze.Ilnondel tutto, ma vuole almeno 20 milioni di euro alla fine della storia. La, per il quotidiano, è che Giuntoli cercherà un accordo da lasciare poi in sospeso, sperando che si possa arrivare a profili ritenuti migliori.Leggi suntusnews24.com