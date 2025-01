Bergamonews.it - “Intorciada“ bancaria: adesso Mps e Mediobanca

Leggi su Bergamonews.it

Nonostante gli anni spesi con la lingua inglese per definire diversi aspetti della finanza, non mi viene in mente un termine migliore di quello del dialetto bergamasco,””, per descrivere quello che sta succedendo tra le banche italiane.Dopo l’OPS di Unicredit su BPM, anticipato dall’offerta di BPM su Anima, poi l’OPS di Ifis per Illimity, ecco l’OPS di MPS su.Credo che capire la logica di alcune di queste proposte di aggregazione solo con valutazioni di mercato sia impossibile.Il processo di consolidamento del sistema bancario va avanti da anni, ma, ammesso che sia corretto come dicono le Autorità ( Bankit e BCE), il modo con il quale sta avanzando non è sempre una buona notizia.è stata per anni, con Cuccia, Marenghi, Pagliaro e Nagel il qualificato punto di incontro per le strategie industriali di Fiat, Montedison, RCS, Generali, Italcementi, Pirelli, insomma l’Italia industriale fino al 2010.