Iltempo.it - Il Premio Nonino compie i suoi primi cinquant'anni: domani la cerimonia

Leggi su Iltempo.it

Festeggerà i50il «» e per la prima volta si svolgerà senza il suo ideatore, Benito«Il papà della Grappa» scomparso l'8 luglio dello scorso anno. Un traguardo importante per unistituito per valorizzare la civiltà contadina. È il 1 dicembre 1973 la data ufficiale nella quale Benito e Giannola rivoluzionano il sistema di produrre e presentare la Grappa in Italia e nel mondo. Hanno infatti creato il «Monovitigno», distillando separatamente le vinacce del Picolit, vitigno a bacca bianca autoctono del Friuli. Nel 1975 ricercando gli antichi vitigni autoctoni friulani, per distillarne le vinacce, scoprono che i più rappresentativi – Schioppettino, Pignolo e Tazzelenghe (a cui si aggiunge la Ribolla Gialla in purezza) – sono in via di estinzione, essendone vietata la coltivazione.