Tuttivip.it - “Ha toccato il fondo, vergogna”. Grande Fratello, Shaila lo fa a Stefania e lascia tutti scioccati

Leggi su Tuttivip.it

Le tensioni traOrlando eGatta continuano a dominare le dinamiche del, con un confronto acceso che ha segnato l’ultima puntata del reality. Al centro della disputa, il rapporto trae Lorenzo, considerato datroppo teatrale e fuori luogo all’interno della casa. Ecco come si sono svolti i fatti.Le scintille tra le due concorrenti si sono accese da tempo, conche ha più volte criticato i comportamenti die Lorenzo. Secondo la Orlando, le loro continue effusioni sono esagerate e poco rispettose verso gli altri coinquilini. “Per me siete troppo teatrali. Se tu vai a casa della gente non ti metti a baciarti, abbracciarti, a urlare. Questa è casa die devi avere rispetto per gli altri.si lamentano di questa cosa, non sono solo io”, ha dichiaratodurante il faccia a faccia.