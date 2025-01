Lanazione.it - Da Scarlatti ai suoni della tradizione: Giovanni Sollima agli Amici della Musica di Firenze

, 24 gennaio 2025 – Ha suonato nel deserto del Sahara, sott’acqua e con un violoncello di ghiaccio: violoncellista di fama internazionale, è il compositore italiano più eseguito al mondo ed è noto per le sue impreseli incredibili. L'energico ed ecletticotorna nella stagione deglidisabato 25 gennaio, alle 16. Con lui, sul palco del TeatroPergola, una formazione d'eccezione: Alessia Tondo, protagonistapopolare italiana ha esordito giovanissima con i Sud Sound System per poi entrare a far parte, nel 2015, del Canzoniere Grecanico Salentino, a voce e tamburo; Avi Avital, primo mandolinista al mondo nominato per un Grammy Award per laclassica, paragonato ad Andres Segovia per l’abilità con lo strumento e Giuseppe Copia, esperto di chitarre antiche, ha effettuato ricerche filologiche sull’uso degli strumenti a corda all’interno delle orchestre barocche e rinascimentali, in particolare sull’utilizzo del liuto,chitarra barocca,chitarra battente etiorba.