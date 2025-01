Thesocialpost.it - Cocktail di pesticidi e Pfas in frutta e verdura: ecco le varietà più contaminate

Leggi su Thesocialpost.it

Mangiarefa bene. E su questo non ci piove. Però anche loro, nell’era della produzione intensiva, non sono esenti da rischi e pericoli per la nostra salute. Soprattutto alcunesono ricche di, acronimo inglese di “perfluorinated alkylated substances”, i composti chimici detti “di sintesi”. Uno studio di Pan Europe ha rivelato che lae lanon biologica venduta nell’UE è sempre più contaminata dai pericolosi. I dati relativi all’Italia sono stati integrati da ISDE Italia, e, purtroppo, confermano che il problema è più che mai presente anche nei nostri mercati e supermercati. L’incremento italiano, pensate, è del 536%, e alcuni frutti italiani superano di gran lunga la percentuale di contaminazione riscontrata in Europa. Ma quali sono lepiù colpite e quindi più a rischio per la nostra salute?Leggi anche: La Francia si prende i risparmi degli italiani.