Donnapop.it - Bomba su Stefano De Martino, dietro le quinte di Affari Tuoi si lamentano di lui: «Tutti borbottano sottovoce»

Deè il conduttore di, programma ereditato da Amadeus, che oggi è passato a Nove. L’ex marito di Belen Rodriguez è apprezzatissimo dal grande pubblico, ma a quanto pare non dallo staff del programma.Perché? Da quando è iniziata la nuova stagione dicon Deconduttore, in tantissimi hanno espresso la loro contentezza circa il modo di fare del diretto interessato, giudicandolo un bravissimo uomo di spettacolo, nonostante la giovane età. Come sappiamo, l’ex ballerino di Amici è volto di punta della Rai e attualmente ha un contratto milionario fino al 2028.è un successo, eppure molti non sanno che – secondo alcune indiscrezioni –creerebbe un po’ di malcontentole. Certo, non ai livelli di Flavio Insinna all’epoca della sua conduzione, ma qualcosa sembra andare storto: cosa è successo nel backstage della trasmissione?Nel frattempo, comunque, gli ascolti continuano a premiare lo show:ha superato i 7 milioni di telespettatori, raggiungendo oltre il 32% di share.