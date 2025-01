Thesocialpost.it - Australian Open: Djokovic perde il primo set e si ritira, Zverev in finale

L’autonomia di Novaksi esaurisce dopo un’ora e venti di gioco. Sashasi qualifica così comefinalista dell’, pronto a lottare per il suotitolo in carriera a 27 anni, rappresentando la vecchia guardia della Next Gen. Domenica affronterà il vincente dell’altra semi, che vedrà contrapposti il numero uno al mondo Jannik Sinner e il giovane americano Ben Shelton.Leggi anche: Trump a Davos ribalta tutto: chiede all’Europa di triplicare le spese militari e spara a zero sul “Green Deal”Dopo il duro match contro Carlos Alcaraz nei quarti, che lo ha lasciato con un infortunio e bendato,si muove con cautela, ma riesce comunque a stare in campo. Affrontacon determinazione, salvando ben cinque palle break e muovendosi come un abile stratega su una scacchiera.