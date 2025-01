Tvplay.it - Altra mazzata per la Juve, l’annuncio gela i bianconeri

Leggi su Tvplay.it

In casasi lavora costantemente sul mercato. Il club bianconero vuole rinforzare diversi reparti ma intanto arriva una.La stagione dellaè stata finora piuttosto altalenante. Anche in Belgio – nell’ultima sfida di Champions League – la squadra ha mostrato buone cose ma allo stesso tempo non è riuscita a conquistare la vittoria, ennesima botta di una stagione fin troppo altalenante. Lafarà i Playoff di Champions e ora l’obiettivo è fare bene in campionato, specialmente nei prossimi impegni, a partire dal big match del Maradona contro il Napoli.per la(Lapresse) TvPlayIntanto il club lavora sul mercato, la priorità è rinforzare la rosa specialmente nel reparto difensivo dove la rosa è cortissima complice i gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal.