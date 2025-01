Zitto… non parlare Grande Fratello imprevisto nel tugurio | Jessica si accorge di tutto e avvisa la produzione

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Zitto, zitto non”., panico nel. Èa rendersi conto di quello che succede. Ma andiamo con ordine. Nella puntata delandata in onda il 19 gennaio 2025, sei ex concorrenti sono stati ripescati e trasferiti nel: Helena Prestes,Morlacchi, Iago Garcia, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna. Questa sera, 23 gennaio 2025, durante la diretta, solo quattro di loro rientreranno ufficialmente nella Casa, mentre gli altri due dovranno abbandonare definitivamente il gioco.>> “Oggi entra e oscura tutti”., il pubblico non vedeva l’ora: “Altro che i ripescati”Durante la permanenza nel, i sei concorrenti hanno mostrato un forte spirito di adattamento, trasformando l’ambiente spartano in un luogo di allegria e condivisione.