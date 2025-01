Ilfattoquotidiano.it - Valditara porta la Bibbia a scuola, la bocciatura degli allievi di don Milani che da maestro tolse il crocifisso in aula

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stato chiesto a Edoardo Martinelli, ex allievo di don Lorenzo, chi fosse veramente il priore. E lui: “Un uomo di fede, più che di religione. La domenica ci faceva vere e proprie lezioni sulla. La sua lettura dei testi ci apriva la mente, ci consentiva di non vedere le cose in maniera dogmatica, di abbandonarci a un messaggio che poi agiva da sé”. Donanticipatore del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeche nella sua riforma dellaha introdotto lo studio della? Esattamente il contrario. Le sue lezioni sulla, raccontano i suoi “ragazzi”, avevano luogo infatti prima della messa e sostituivano l’omelia. Da prete. Ma daildall’in cui insegnava. Spiegò che non doveva esserci neppure un simbolo che potesse far pensare ad unaconfessionale: “Ragazzi, vi prometto davanti a Dio che questala faccio soltanto per darvi l’istruzione e che vi dirò sempre la verità d’ogni cosa, sia che faccia comodo alla mia ditta (la Chiesa, ndr.