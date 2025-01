Ilrestodelcarlino.it - Tianyi-Norrdia e Frattini in pole per l’acquisizione

Fra le tre offerte vincolanti per rilevare l’ex Bellco di Mirandola (Modena), di cui si è parlato ieri al Mimit, sembrano essercene due che convincono maggiormente i sindacati. La prima coinvolge il fondo cinese quotato in Borsae la svedese. Il consorzio sarebbe interessato a rilevare la linea 1 e la Clearum, un’azienda tedesca di proprietà di Mozarc con sede a Rostock. L’occupazione, in prospettiva, sarebbe quasi piena. Nell’acuto si arriverebbe a 125 occupati (81 a giugno e gli altri assorbiti tra il 2026 e il 2027). Quattordici persone uscirebbero con accordi e 94 sarebbero assorbiti nel giro di tre anni grazie a sinergie con Euroset, mentre altri trenta lavorerebbero con Livanova. La seconda offerta è quella a leadership italiana del Consorzio: rileverebbe Bellco e l’azienda francese Soludia, puntando sulla marginalità.