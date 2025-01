Tentò di uccidere il poliziotto Christian Di Martino il vice ispettore salvato dai colleghi | arriva la condanna per Hassine Hamis

Leggi su Open.online

È di 12 anni e due mesi laper, il 37enne marocchino chediildi poliziaDi. L’aggressione risale all’8 maggio 2024, quando Disi trovava in servizio alla stazione di Lambrate a Milano. Hamiks si scagliò contro ilarmato di coltello, colpendolo più volte. Diriuscì a salvarsi grazie ai, che sono riusciti intervenire in tempo. Portato d’urgenza all’ospedale Niguarda, è stato sottoposto una serie di operazioni chirurgiche delicate. La sentenzasu decisione del gup Silvia Perrucci nel processo con rito abbreviato. La pm Maura Ripamonti aveva chiesto laa 13 anni e quattro mesi.La segnalazione di un uomo che lanciava pietre in stazioneDiaveva raccontato a Dritto e Rovescio su Rete4 che cosa era successo quella sera, quando dalla centrale era stato inviato alla stazione di Lambrate per «un soggetto agitato che lanciava pietre contro i passant e treni».