Spalletti e l’Italia | riflessioni su calciatori e squadre di Serie A

Luciano, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista a Vivo Azzurro Tv. Tra i temi affrontati, il tecnico toscano ha analizzato prestazioni di alcuni singoli e ha espresso la sua opinione sul lavoro svolto dallediA, con un particolare elogio al Napoli e al suo allenatore.Maldini e Cambiaso: giovani talenti in evidenzaha commentato positivamente le recenti prestazioni di Daniel Maldini, sottolineando il suo impatto nella sfida contro la Fiorentina. “Ha segnato un gol bellissimo e ha mostrato giocate di alto livello”, ha dichiarato il CT, evidenziando come il giovane possa essere utile in sfide importanti della Nazionale.Parole di elogio anche per Andrea Cambiaso, descritto come un “calciatore moderno”. Per, il terzino è un esempio ideale di giocatore che utilizza il proprio talento per migliorare l’intera squadra.