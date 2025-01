Secoloditalia.it - Schettino in semilibertà? Il marito di Grazia morta sulla Concordia: “Sono arrabbiato ma me lo aspettavo”

“Mi sento impotente perché non posso fare nulla. Perché per la legge lui può uscire mentre per noi vittime non c’è fine pena”. Così Elio Vincenzi, professore di matematica in pensione, che ha perso la moglie,Trecarichi, nella tragedia della Costaquel maledetto 13 gennaio 2012. Intervistato dal Corriere della Sera, rabbrividisce davanti all’ipotesi che l’ex comandante, Francesco, condannato a 16 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono dell’imbarcazione, possa uscire di galera. Per saperlo bisognerà aspettare il prossimo 4 marzo quando il tribunale di Sorveglianza dovrà pronunciarsirichiesta diil liberta? Parla ildiTrecarichi«Me lo”, dice a proposito della riabilitazione di