Ilfattoquotidiano.it - René Benko, il magnate arrestato in Austria dopo il mega-crac di Signa. È sotto inchiesta anche in Italia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’immobiliaristaè statosu ordine delle autoritàche nella sua villa ad Innsbruck. Il magnante tirolese si trova al centro delmiliardario del suo gruppoed è indagato in quattro Paesi, fra cui l’. Lo scorso dicembre la procura generale di Trento aveva chiesto il suo arresto, ma le autoritàche avevano rifiutato tale provvedimento, visto cheè cittadinoco. La richiesta della Procura anticorruzione di Vienna, scrive il quotidianoco Kronen Zeitung, arriva per il rischio di inquinamento delle prove e reiterazione del reato.– comunica la Procura – è statocon l’accusa di associazione a delinquere: avrebbe falsificato una fattura e tentato di nascondere i beni personali in relazione al crollo del suo impero commerciale.