Renato Veiga Juve così si è convinto a dire sì ai bianconeri! Il motivo viene fuori | cosa lo ha spinto ad accettare

di RedazionentusNews24il portoghese si èdi sì ai. Svelato il: ecco perchè ha accettato Pernon c’era solo il calciomercatoin corsa, ma alla fine il portoghese si èadla corte del club bianconero. Accordo con il Chelsea per il classe 2003, pronto a giocarsi le sue carte in Serie A.Come spiega il Corriere dello Sport, a convincerlo è stata proprio la possibilità di poter avere più minutaggio in campo,che fin qui è avvenuta solo in Conference con i londinesi. E ora per Thiago Motta un uomo “alla Calafiori” per la difesa.Leggi suntusnews24.com