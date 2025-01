Ilrestodelcarlino.it - Reati ambientali, oltre trecento le denunce

E’ forte il richiamo della foresta da parte degli appassionati della natura, di flora e fauna, un richiamo che non sempre viene espletato ed usufruito con giudizio e nel pieno rispetto delle regole, come focalizza e sintetizza il Comando Provinciale Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena (e Rimini), nel resoconto della propria attività operativa 2024. Un anno al servizio della natura, una intensa attività da parte del Gruppo Carabinieri, unitamente a quella del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Foreste Casentinesi, attività che ha registrato 23.239 verifiche, il controllo di 7.168 persone e di circa 1.800 veicoli. Ne sono scaturiti1.000 illeciti amministrativi a carico di 880 persone sanzionate, per un importo complessivo di 816.000 euro, unitamente a 43 sequestri amministrativi eseguiti,320 notizie di reato, con contestuale deferimento all’autorità giudiziaria di 328 persone, eseguiti 75 sequestri e 12 perquisizioni.