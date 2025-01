Anteprima24.it - Picierno (PD): “Non abbassare la guardia contro l’antisemitismo”

Tempo di lettura: < 1 minuto“L’arresto di Mourad Firaoun, trentenne affiliato all’Isis, a San Giuseppe Vesuviano, rappresenta un successo fondamentale per la sicurezza del nostro territorio. La comunità locale correva il rischio di essere colpita da un’azione sanguinaria che le autorità della Digos, sotto il coordinamento del Gruppo antiterrorismo della Procura di Napoli, hanno prontamente bloccato”. È quanto affermato dalla vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina, in una nota. “Firaoun – ha aggiunto – non nascondeva il suo odio verso la comunità ebraica e aveva pianificato un attentatola sinagoga di Napoli. Un simile gesto avrebbe colpito non solo una comunità religiosa, ma i valori fondamentali della convivenza civile. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà a tutta la comunità locale e, in particolare, alla comunità ebraica, vittima designata di questo terribile progetto di violenza.