Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mazda 3 2026: foto e prime informazioni del nuovo modello

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Al momento,non ha rilasciatoufficiali dettagliate riguardo allagenerazione della3 prevista entro la fine de. Tuttavia, secondo alcune fonti, è atteso un restyling completo che potrebbe includere aggiornamenti significativi nel design, nelle motorizzazioni e nelle tecnologie di bordo.Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render presi dal video del canale Youtube di MV Auto. Inseriamo di seguito il link alla fonte da cui abbiamo preso il materiale:Motorizzazioni: Non sono disponibili dettagli specifici sui motori del. Attualmente, la3 offre un motore 2.5 litri turbo che eroga fino a 250 CV e 320 Nm di coppia. Non è detto che tale unità verrà resa disponibile per il mercato europeo. È possibile cheintroduca motori aggiornati o opzioni elettrificate per il, in linea con le normative sulle emissioni e le tendenze del mercato.