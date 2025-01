Isaechia.it - La Fattoria, noto ex vincitore confessa: “Guadagnavo un milione l’anno, ora sul conto ho 29 euro”

Un ex protagonista de Laha raccontato retroscena inediti sul suo passato.Stiamo parlando di Marco Baldini, conduttore radiofonicoper il sodalizio professionale instaurato con Fiorello e, nel 2009, della quarta edizione de La.In un’intervista rilasciata al Corriere Marco ha spiegato qual è il suo attuale rapporto con Fiorello, con il quale ha collaborato dal 1990. I due conduttori si sono affiancati in diversi programmi televisivi, quali Viva Radio2 (dal 2001 al 2008), Stasera pago io. Revolution (2004) e Il più grande spettacolo dopo il weekend (2011).Negli ultimi mesi ci siamo un po’ persi, ma ogni tanto ci sentivamo.Una reunion? Impossibile. E ho sbagliato io. C’è stata un’epoca in cui ero fuori dal mondo, vivevo in condizioni molto precarie, ho dormito anche in macchina, e ho fatto errori imperdonabili.