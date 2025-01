Ilfattoquotidiano.it - “Infortuni tattici e recuperi miracolosi sono il gioco di Djokovic”. I media australiani contro il serbo prima della sfida a Zverev

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Novakoggi non si allena in vistasemifinale degli Australian Open 2025 di domaniAlexanderin programma alle 4:30 del mattino. Il, aveva fatto discutere per aver chiesto un medical time out per un presuntoo nel precedente match con Carlos Alcaraz. Tuttavia, i, con i quali nel corso di questi anni nonmancati scontri, non credono alla versione del campione che ha detto di starsi curando.“fanno parte deldi”, ha titolato The Age, un quotidiano di Melbourne. La tesi è che il fuoriclasse abbia utilizzato la sosta consentita dal regolamento per deconcentrare lo spagnolo. E che ora lo stia facendo per non dare punti di riferimento a. Lo stesso Alcaraz, dopo la sconfitta, si è lasciato andare ad un commento polemico nei confronti del: “Non dico che abbia fatto lo show, ma un tennista che pensa al ritiro non gioca il terzo e il quarto set come ha fatto lui”.