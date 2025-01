Quotidiano.net - I vestiti come ricordi

Facciamo il punto, lettori. AndreaX e MariaCeleste, genitori di Marilú, si sono lasciati. Hanno tentato per un attimo di riavvicinarsi guardandosi con dolcezza. E poi, in un batter d’ali, MariaCeleste ha iniziato a vedersi con un signorino della Milano benissimo. AndreaX l’ha capito una sera, sotto casa, quando lei non gli rispondeva al cellulare e le luci in salotto erano accese. Da lì lui è entrato in una cortina fumogena fatta di nuovi ‘amici’, feste senza titolari, partenze e uscite fuori luogo, in soldoni rabbia e tristezza. Chi ama non riamato soffre e perde sangue. Non può dimenticare, non può neanche andarci a scontro con l’oggetto amato. Gli è lontano mille miglia. Non lo tocca più, non ne sente più la voce, non sa cosa faccia. E ha una paura fottuta che l’amato/a possa cambiare. Il vero tradimento è il cambiamento.