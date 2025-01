Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della venticinquesima puntata

Ecco tutte lesulladel, in onda questa sera, in prima serata su Canale 5.Stasera, giovedì 23 gennaio, andrà in onda il venticinquesimo appuntamento con il, il reality show prodotto da Endemol Shine Italia e condotto da Alfonso Signorini.Cosa accadrà nel venticinquesimo appuntamento serale? Di seguito, leriportate nel comunicato stampa diffuso da Mediaset:Giovedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.Nelladi stasera il verdetto del televoto: chi tra Federica, Iago, Eva, Helena, Jessica e Michael potrà rientrare a pieno titolo in gioco?Gli inquilini scopriranno che, a fronte del ripescaggio degli ex,ha riservato per alcuni di loro un “bonus”.