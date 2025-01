Sport.quotidiano.net - Fermana, Cocino entusiasta dell’ambiente : "Gruppo solido anche nelle difficoltà"

E’ uno dei più utilizzati finora in campionato con 16 gettoni e 1174 minuti disputati, tra l’altro in quota under. Luca, ragazzone piemontese di un metro e 90 abbondante, è uno dei più presenti in difesa, o meglio un prezioso jolly difensivo sia prima per Bolzan che ora con Brini. Arrivato come centrale difensivo in estate dopo l’esperienza in Campania con il Santa Maria, squadra di Casstellabate (retrocessa in Eccellenza),cresce nel settore giovanile dell’Alessandria con cui arriva fino alla Primavera. A Fermo è alla seconda esperienza lontano da casa e l’approccio è stato subito importante con l’ambiente gialloblù. "Se dovessi dare un voto alla nostra stagione finora darei una minima sufficienza perché a livello di squadra e personale abbiamo fatto il minimo e possiamo fare molto meglio.