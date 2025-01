Ilrestodelcarlino.it - Fatto esplodere l’ordigno ritrovato

È statobrillare in sicurezza e con successobellico inesploso, scoperto nei giorni scorsi in un terreno agricolo delle campagne di Jesi. Per precauzione, durante le operazioni di ieri mattina che sono cominciate intorno alle 10, è stato chiuso il tratto di via Torre e sono stati fatti allontanare precauzionalmente alcuni residenti. Sotto il coordinamento della Prefettura di Ancona, l’intervento è stato effettuato da un nucleo di bonifica di munizionamento convenzionale del Reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore (nel Bolognese) dell’Esercito italiano, disposto dal Comando Forze operative Nord di Padova deputato alla gestione dei concorsi militari in tempo di pace nell’area centro-settentrionale della Penisola. L’attività si è configurata come una bonifica occasionale del territorio da ordigni residuati bellici.