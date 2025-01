Pronosticipremium.com - Dovbyk: “Odio il Fantacalcio! Io come Dzeko…”

Leggi su Pronosticipremium.com

Nella vittoria della Roma di venerdì sera contro il Genoa, Artemè stato uno dei protagonisti. Il centravanti ha sbloccato la partita al 25?, raggiungendo quota undici gol con la maglia giallorossa. A seguito di un periodo di sofferenza iniziale, anche per via delle difficoltà societarie, il numero 11 sembra aver trovato stabilità sotto la guida di Claudio Ranieri.e il: “Chi mi ha comprato mi chiede di segnare.”A suscitare attenzione non è stato solo il suo risultato, ma anche le dichiarazioni rilasciate a DAZN nel post-partita, in cui l’attaccante ha rivelato la sua avversione al: ”questo gioco perché un sacco di persone pensano solo a quello. Mi mandano messaggi dove mi dicono di segnare perché mi hanno schierato al. Io provo a segnare ogni partita”.