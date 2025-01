David Leitch in trattative con Warner Bros per dirigere Ocean’s 14

Leggi su Cinefilos.it

inconper14Il regista di The Fall Guy e Bullet Trainè inper14 per la. La Smokehouse di George Clooney è dietro il quarto film della serie di, quindi è previsto che la star tornerà al fianco di Brad Pitt, che è un collaboratore didi lunga data, oltre ad aver recitato per lui in Bullet Train.La trilogia originale di, diretta da Steven Soderbergh, ha visto la partecipazione di Clooney e Pitt al fianco di Matt Damon, Don Cheadle, Julia Roberts, Casey Affleck e molti altri attori. La trilogia è stata lanciata nel 2001 conEleven, un film amatissimo da critica e un successo commerciale con poco più di 450 milioni di dollari al botteghino mondiale, ed è proseguita conTwelve del 2004 (362 milioni di dollari) eThirteen del 2007 (311 milioni di dollari).