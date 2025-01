Lanazione.it - Conad contro la violenza di genere. Donati 105mila euro alle associazioni

Nord Ovest annuncia il successo dell’iniziativa "Saremo libere quando il rispetto avrà messo radici", realizzata in collaborazione con Ethical Fashion Initiative (Efi) e che ha permesso di raccogliere e donare complessivamente, destinati a supportare la preziosa attività di Dire (Donne in Retela) e di 40 centri antidel territorio, molti dei quali associati a Dire, a sostegno delle donne vittime di abusi. Nella nostra provincia ha beneficiato dell’iniziativa "Pronto Donna", associazione di volontariato formata da socie e collaboratrici che operano in rete con altreed istituzioni per apportare strumenti di tutelaogni forma disulle donne. Il progetto, che si è spinto oltre i confini nazionali, ha visto la produzione di portachiavi solidali, realizzati da 1900 artigiane in Kenya attraverso l’impresa sociale Tujikuze, supportata da Efi e dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.