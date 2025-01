Iltempo.it - Caso Sigma, René Benko arrestato a Innsbruck

Renèè statonella sua villa disu ordine della procura anticorruzione di Vienna. Diversi i capi di imputazione tra cui la distrazione di un'ingente somma di denaro legata al crac Signa, il sospetto che abbia dirottato 1 milione di euro dei fondi ricevuti durante la pandemia Covid per lo "Chalet N", che si trova a Lech Am Arlberg, in Austria. Sullo stessostanno indagando le procure di Berlino e Monaco per il fallimento del centro commerciale KaDeWe, il più grande centro commerciale della capitale tedesca. In Liechtensteinè indagato per presunto riciclaggio di denaro attraverso le proprie fondazioni aziendali. La procura di Vienna ha deciso per l'arresto per il rischio di inquinamento delle prove e commissioni di altri reati legati alla distrazione dei beni mobili e immobili dal fallimento Signa.