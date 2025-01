Spazionapoli.it - Buongiorno convocato in Juventus-Napoli? L’annuncio

CalcioUltimissime – Svelate le condizioni di Alessandro, fermo per infortunio da metà dicembre: ecco quando tornaEcco le ultimissime notizie sul campionato di calcio italiano e sul, in riferimento specialmente alle condizioni di Alessandro. Il giocatore ha subito un infortunio piuttosto doloroso in allenamento a metà dicembre durante uno scontro di gioco. L’ex Toro si è procurato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Il giocatore ha saltato alcuni match importanti e al suo posto è stato impiegato Juan Jesus. Dal mercato invernale ci si aspettava un pronto intervento della società, ma l’attesa vana per Danilo ha prolungato i tempi. Nel frattempo, Juan Jesus non ha fatto rimpiangeree ha riconquistato la fiducia della piazza, piuttosto scettica sul suo ritorno in campo dopo mesi di panchina.