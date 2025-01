.com - Bagman, recensione: neanche Sam Claflin può nulla contro il mostro delle borse

La nostradi, horror a dir poco mediocre diretto da Colm McCarthy con Sam: stavolta ilporta con sé una borsa dove nasconde le incaute vittime, ma con esse si porta via originalità e brividi nonostante una piccola idea di base interessante, la cui traduzione letterale è porta(nomen omen?), è l’ennesimo horror al cui centro c’è un trauma irrisolto del passato che assume le sembianze di una creatura malefica, in questo caso un essere oscuro che ha il vizietto di rinchiudere le sue sfortunate vittime all’interno di un borsone. All’opera numero 3 lo scozzese Colm McCarthy (autore dell’interessante The Girl with all the Gifts) procede col freno a mano tirato, nonostante le prove non disprezzabili di Same Antonia Thomas, e ammassa assieme una serie di cliché diegetici e non in cui – al solito – l’infanzia è il regno degli incubi e i mostri tornano sempre.