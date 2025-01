Lapresse.it - Amanda Knox, Lumumba: “Non si è mai scusata, sia condannata”

Il Procuratore generale della prima sezione penale della Corte di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 3 anni che era stata emessa dalla corte d’appello di Firenze nei confronti, accusata di calunnia nei confronti di Patrick. Secondo il rappresentante della pubblica accusa il ricorso della cittadina statunitense,deve essere rigettato, confermando la condanna a 3 anni perché avrebbe accusatodell’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel novembre del 2007 pur sapendo che era innocente.Legale: “non si è maicon Patrick”“non si è maicon Patrick, non lo ha mai risarcito per il danno, non ha mai ripristinato il danno devastante che Patrick ha subito a causa della calunnia – ha dichiarato l’avvocato di, Carlo Pacelli – Dopo la povera Meredith (Kercher), Patrick è la seconda vittima di questo processo.