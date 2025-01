Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Erasmo e la cugina: "Questo cosa c'entra?". Troppi abbracci, cala il gelo dopo i titoli di coda

Leggi su Liberoquotidiano.it

?"Questa Love story non c', questa è semplicementenza". Adtiene banco l'-gate e soprattutto il suo rapporto molto affettuoso con laMarilena. Pure troppo, azzarda qualcuno tra il serio e il faceto ricordando i baci, glie le strizzate tra i due nei momenti topici dello show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa rimbrotta subito la regia, che al momento dell'ingresso di Marilena piazza come colonna sonora proprio il tema struggente del mitico film romantico degli anni 70., ex pacchista della Basilicata di professione insegnante di sostegno, una fidanzata ce l'ha, Giulia, rimasta però a casa. Accanto a sé ha voluto laper il grandissimo affetto che li lega da sempre. "Come mai sei qui con tua? Una scelta atipica, di solito vengono con i fratelli, le fidanzate.