Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Unife orienta’. Future matricole in Fiera: "Un incontro stimolante, ma la scelta non è facile"

È parita ieri mattina alle 9, a Ferrara fiere congressi, ‘Unife, la tre giorni organizzata dall’Università, dedicata alladei corsi di studio e rivolta agli studenti delle scuole superiori. Un’occasione unica, questa, che durerà fino a domani, con lo scopo di far entrare i giovani nel vivo della vita universitaria. La volontà ultima: esplorare i corsi di laurea e far scoprire i servizi esclusivi pensati per le, aiutandole nelle decisioni che riguardano il loro futuro accademico. "Mi fa molto piacere vedervi tanto numerose e numerosi – ha dichiarato la rettrice Laura Ramaciotti –. Il nostro ateneo sta investendo su molti fronti, dalle attrezzature, al patrimonio architettonico fino al rafforzamento e ampliamento di servizi, per rendere l’ambiente universitario sempre più accogliente, innovativo e orientato al benessere delle nostre studentesse e dei nostri studenti.