Sinner impietoso contro De Minaur | da questa sfida esce chiaro e forte un messaggio agli Australian Open

Dieci precedenti, dieci vittorie, un solo set perso, venti vinti consecutivamente. Numeri impietosi, che spiegano più di ogni altra cosa la nuova vittoria di Janniksu Alex De, numero 8 del mondo ma costretto a recitare il ruolo di sparring partner insorta di allenamento agonistico andato in scena sulla Rod Laver Arena, per i quarti di finale dell’. Un 6-3 6-2 6-1 in cui le parole non sono facili da trovare. Come al solito, per l’è stato troppo più, il ritmo troppo alto, i colpi troppo più rapidi da arginare. Deha giocato il consueto match di grande generosità, ma davvero il suo tennis, ancora una volta, si è rivelato insufficiente e senza armiil numero 1 del mondo, apparso in totalello in ogni fase del gioco.