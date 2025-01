Metropolitanmagazine.it - Post Malone sarà l’ambassador del Record Store Day 2025

è stato nominato ambassador delDay, previsto per il prossimo 12 aprile: l’annuncio arriva dall’artista di F1 Trilion che ha commentato con grande entusiasmo: “Che onore, non posso credere di essere stato scelto come ambassador per il.IlDay è così importante e spero davvero di fare la mia parte per mantenerlo vivo. Ci piace andare nei negozi locali quando siamo in giro, vedere tutti gli artwork pazzeschi, l’energia che si respira in un negozio di dischi è di grande ispirazione. Mi sento a casa”.Giunto alla sua diciottesima edizione, ilDay celebra i due decenni di sostegno a supporti fisici, agli artisti indipendenti ed ai negozi di dischi. Nel comunicato,ha aggiunto: “È una sensazione che non posso spiegare entrare in un negozio e mettere le mani tra le confezioni, solo per vedere cosa attira il tuo sguardo.